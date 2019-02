Del Piero rivela: "Sono proprietario del LA 10 FC, mi piace l'anonimato"

Sul campo amava sorprendere con le sue giocate imprevedibili e di qualità, caratteristica rimasta intatta anche ora che quei tempi sono lontani: Alessandro Del Piero mai banale, soprattutto stavolta con un annuncio destinato a fare il giro del mondo.

L'ex capitano della Juventus ha infatti rivelato di essere - ormai da qualche mese - proprietario di un piccolo club americano. La 'confessione' è arrivata con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook.

La squadra è il LA 10 FC, ancora sconosciuta ma già competitiva avendo raggiunto un importante risultato.

Nessuno sapeva di questa nuova esperienza, comunicata in modo improvviso come la riservatezza di Del Piero impone.

"Dopo un periodo di anonimato (sapete come sono fatto, a me piacciono riservatezza e tranquillità), ho deciso di condividere questa bella esperienza, anche per rendere merito a tutto il team per i risultati raggiunti e ringraziare lo staff tecnico, dirigenziale e tutti i giocatori, in vista della nuova stagione. L’ho già fatto in privato, lo rifaccio adesso, mentre stiamo preparando il ritorno in campo. Conquistare il primo successo da proprietario ha avuto un sapore speciale, diverso, nuovo, divertente. Un sapore che mi piace, perché mi riporta a quando tutto era solo un gioco".