Del Piero consiglia Pirlo: "Juve con il 4-2-4 con Chiesa e Kulusevski esterni"

L'ex capitano bianconero consiglia l'amico e compagno di squadra in bianconero e in azzurro: "La Juve ha grande spinta. Davanti Dybala-Ronaldo".

Andrea Pirlo cerca l'assetto giusto per la sua . Dopo l'1-1 con il , i bianconeri hanno trovato alcune certezze, ma fatto emergere anche molti dubbi sul presente e su come scendere in campo.

Ha provato a consigliarlo Alessandro Del Piero, suo ex compagno in bianconero e anche in azzurro. A 'Sky Sport' l'ex numero 10 e capitano della Juventus ha proposto il 4-2-4 come soluzione da sperimentare.

"Pirlo sta cercando delle soluzioni, cambierà la squadra anche in base agli avversari e non è escluso che cambi anche modulo. La sugli esterni con Kulusevski e Chiesa ha un grande potenziale di spinta, di uno contro uno, di gamba. Vedo anche la possibilità di giocare con due centrocampisti centrali, anche per un eventuale 4-2-4. Se hai tanto potenziale in attacco bisogna sfruttarlo: un 4-2-4 in questo momento potrebbe dare libertà necessaria ai quattro davanti che sono forti".

Del Piero ha anche aggunto che vedrebbe titolari a piede invertito Kulusevski e Chiesa, con Dybala vicino a Ronaldo e Morata come alternatiiva.