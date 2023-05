Del Piero indossa la nuova maglia della Juventus: i tifosi sognano il ritorno

L'ex capitano posta sui social un video in cui indossa la nuova maglia della Juventus con nome e numero 10 sulle spalle.

Ormai da settimane si rincorrono le voci su un possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus. La rivoluzione dirigenziale, iniziata con le dimissioni del vecchio CdA, potrebbe completarsi in estate con l'arrivo di nuove figure all'interno della società.

In tal senso, non è un mistero, il sogno o forse sarebbe meglio dire l'obiettivo sempre più concreto è quello di affidare la direzione sportiva a Cristiano Giuntoli che lascerebbe Napoli per provare a rilanciare la Juventus.

Non è invece ancora chiaro se e in quale ruolo potrebbe tornare Del Piero, che però non perde occasione per mandare messaggi di riavvicinamento al mondo Juventus.

L'ultimo è un video postato sul profilo Instagram ufficiale dell'ex capitano bianconero in cui si vede Del Piero ricevere la nuova maglia della Juventus e indossarla. Maglia con ben stampato sulle spalle il suo nome e ovviamente il numero 10. Il tutto abbinato a due cuori, rigorosamente bianconeri.

Abbastanza per continuare a fare sognare i tifosi, insomma.