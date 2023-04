Deferito l'arbitro Serra: fu protagonista del diverbio con Mourinho in Cremonese-Roma

L'arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura federale a causa della lite con José Mourinho, avvenuta nel corso di Cremonese-Roma dello scorso 28 febbraio.

Il match dello 'Zini', terminato 2-1 in favore dei grigiorossi, aveva visto Serra (in qualità di quarto ufficiale) discutere animatamente con il tecnico giallorosso a bordocampo.

Un colorito scambio di battute che aveva portato all'espulsione dell'allenatore portoghese, che si era poi sfogato a fine gara attaccando il fischietto piemontese:

"Serra ha detto all'arbitro di espellermi ma non è stato onesto e non gli ha riportato anche cosa mi ha detto e come me l'ha detto:

. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma come uomo non lo rispetto. Mi ha parlato in modo ingiustificabile", le sue parole riferite da 'Sky'.