Il declino di Arias: piaceva a Juventus e Napoli, ora si allena da solo

Il terzino colombiano è senza squadra dalla scorsa estate: nel 2018 fu sul taccuino di Juventus e Napoli.

Il 10 ottobre 2020 è un giorno che Santiago Arias difficilmente dimenticherà, spartiacque di una carriera che sembrava indirizzata verso prestigiosi traguardi: un forte contrasto con il venezuelano Darwin Machis, valsogli la frattura del perone, lo priva tuttavia della possibilità di giocare una stagione intera, chiusa anzitempo.

All'epoca Arias giocava in prestito al Bayer Leverkusen dall'Atletico Madrid, che per la stagione 2021/2022 lo ha ceduto sempre a titolo temporaneo al Granada: il contratto con i 'Colchoneros' è stato risolto la scorsa estate e, da allora, la ricerca di una nuova avventura continua.

Per farsi trovare pronto in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato, Arias sta lavorando duramente per recuperare il terreno perduto negli ultimi due anni: allenamenti individuali ad Alcorcón con i preparatori atletici dell'azienda spagnola BoostUp, resi pubblici dal diretto interessato su Instagram.

Fatica e sudore per far ripartire una carriera giunta ad un bivio, che avrebbe potuto includere il Manchester United: i discorsi per il trasferimento non sono andati a buon fine, nonostante la richiesta di Ten Hag di rinforzare la fascia destra difensiva per offrire una valida alternativa a Diogo Dalot (Wan-Bissaka è considerato alla stregua di un esubero).

Quel 'tragico' Colombia-Venezuela coincide anche con l'ultima apparizione di Arias con la maglia dei 'Cafeteros', situazione che alla moglie Karin Jimenez non è mai andata giù: una delusione esternata pubblicamente su Twitter il 16 settembre.

Yo si guardaba la Esperanza Que la selección por la que Santi se la ha jugado toda, lo llamara, pienso que se lo merece, pienso que se lo deben, oye que se lesiono dándolo todo, en campo con la camiseta de su país, y ahora que? No hay memoria? #ariasvuelvealaseleccion — Karin Jimenez (@karinjimenez91) September 15, 2022

"Avevo la speranza che la nazionale colombiana, per la quale Santi ha rischiato tutto, lo chiamasse. Penso che se lo meriti, penso che glielo debbano. Si è infortunato dando il massimo, in campo con la maglia del suo Paese, e adesso? Non c'è memoria?".

E pensare che nel 2018 Arias fu vicino allo sbarco in Serie A: prima alla Juventus e poi al Napoli, una suggestione di mercato durata il tempo di poche settimane e che cozza terribilmente con l'attuale scenario. Complicato, sia per il giocatore che per la Colombia, una delle escluse eccellenti per Qatar 2022.