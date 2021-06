Decisivo e stremato, Lapadula emoziona il Perù: "Fino all'ultimo respiro"

Protagonista di una prestazione incredibile, Gianluca Lapadula ha commosso il Perù nella sfida di qualificazione a Qatar 2022 in Ecuador.

Gianluca Lapadula trascina il Perù nelle qualificazioni verso il Mondiale in programma in Qatar nel 2022. L'attaccante del Benevento ha collezionato due assist nel successo per 2-1 degli uomini di Gareca a Quito contro l' Ecuador firmato dalle reti di Cueva e Advincula .

Una notte indimenticabile per Lapadula , che ha dimostrato ancora di non risparmiarsi quando scende in campo. " Fino all'ultimo respiro! " si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale della federazione peruviana. Schierato titolare, il 31enne è stato immortalato dopo l'uscita dal campo mentre viene soccorso dallo staff medico della nazionale.

Lapadula ha messo in campo ogni energia per contribuire alla prima vittoria del Perù . Il calciatore è uscito stremato e ha chiesto l'assistenza dei medici dopo la sostituizione al 'Rodrigo Paz Delgado' di Quito , a oltre 2800 metri di altezza . Un'immagine emblematica che ritrae il calciatore del Benevento senza forze dopo aver lasciato il posto a Guerrero al 91'.