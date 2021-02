L'onestà di De Zerbi: "L'espulsione non c'era, partita falsata"

Il Sassuolo strappa un pareggio casalingo contro il Bologna anche grazie all'espulsione del giovane Hickey, decretata dopo un consulto al VAR.

Una decisione che a sorpresa non trova d'accordo il tecnico neroverde Roberto De Zerbi, come ammesso sinceramente dal diretto interessato a DAZN.

"Per me non c'era, ma in passato abbiamo pagato anche noi. Dopo l'espulsione la partita è stata falsata. Sono situazioni dove c’è un contrasto e il difensore va a cercare palla, se poi viene anticipato è chiaro che al replay quell’intervento può essere visto in maniera pericolosa. La gamba è alta perché la palla non c’è più e non per una volontà di fare male".