De Sciglio pensa agli ottavi di Champions: "Vorrei una squadra inglese"

Nel 2-0 di Leverkusen che ha permesso alla di chiudere senza sconfitte il proprio girone, c'è anche la firma di Mattia De Sciglio: è stato lui a iniziare l'azione del vantaggio di Cristiano Ronaldo. E ora il terzino bianconero attende gli ottavi di . E, a 'Sky Sport', esprime la propria preferenza.

De Sciglio esprime poi un'opinione sulla possibilità di vedere più spesso in campo il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain, schierato da Sarri - e con grande successo - nel finale del match contro il Bayer.

"La decisione spetta all'allenatore, che deve valutare di partita in partita se schierarlo dall'inizio o a gara in corso. Noi dobbiamo adattarci. Non fa molta differenza se davanti gioca uno o l'altro".

Archiviata la Champions League, in attesa del sorteggio di lunedì che definirà l'avversaria della Juventus agli ottavi di finale, è già tempo di pensare nuovamente al campionato. Dove la Juventus sta affrontando qualche difficoltà.

"Sì, è vero. Ma è anche vero che sabato abbiamo perso per la prima volta e siamo a due punti dalla prima in classifica. In non è così scontato vincere. Le avversarie? L' sta dimostrando dall'inizio del campionato di essere una nostra rivale, così come la . Entrambe stanno facendo benissimo".