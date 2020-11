De Sciglio e l'addio alla Juventus: "Non mi è stata data possibilità di esprimermi"

Mattia De Sciglio ha scelto il per vivere un'esperienza all'estero e riconquistarsi la maglia della Nazionale in vista di Euro 2021. Dicendo arrivederci alla dopo tre anni.

Alla 'Gazzetta dello Sport' il terzino cresciuto nelle giovanili del ha parlato delle difficoltà incontrate nella gestione Sarri e le poche possibilità e il poco spazio avuti.

"Non mi piace parlare del passato, ma non c’era più serenità, al di là delle difficoltà del contesto di pandemia. Vincere lo scudetto non è mai semplice, ma abbiamo davvero faticato. E non mi è stata data la possibilità di esprimermi, anche quando stavo bene. Sono convinto che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio visto che posso giocare a destra e sinistra, da quinto di fascia o da terzo centrale".