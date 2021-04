De Rossi finalmente fuori: dimesso dall'ospedale

L'assistente di Roberto Mancini era stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite derivante dal contagio da coronavirus.

Arrivano buonte notizie dall'Ospedale Spallanzani di Roma. Daniele De Rossi, ex campione giallorosso ed attuale assistente di Roberto Mancini nella Nazionale azzurra, è stato infatti dimesso dopo la polmonite contratta in seguito alla positività al covid.

Le condizioni di De Rossi sono via via migliorate negli ultimi giorni, fino alla possibilità di lasciare l'istituto. Ricoverato per qualche notte allo Spallanzani, il collaboratore di Mancini era stato uno dei tanti azzurri contagiati dal coronavirus in Nazionale, tra giocatori, staff e vari addetti ai lavori.

Dall'ospedale De Rossi aveva rassicurato i fans attraverso un video, spiegando il perchè del ricovero necessario:

"Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto... Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa. "Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo".

In virtù degli ultimi esami e dei risultati incoraggianti, De Rossi è tornato nella sua abitazione, dove continuerà a curarsi. Il 37enne, che da tempo studia per diventare allenatore in capo e non solo collaboratore, aveva cominciato ad accusare febbre alta e tosse nei giorni precedenti al ricovero del 9 aprile.

A casa, De Rossi aspetterà di tornare negativo al tampone per poi riprendere il suo ruolo al fianco di Mancini in vista delle gare contro San Marino e Repubblica Ceca, ultime amichevoli pre-Europeo 2020, che vedrà l'Italia impegnata in casa a Roma, se governo e FIGC dovessero confermare il pubblico all'Olimpico, o in alternativa all'estero.

Il 28 maggio l'Italia affronterà San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari, dunque la Repubblica Ceca il 4 giugno al Dall'Ara di Bologna. La prima gara dell'Europeo sarà invece quella dell'11 contro la Turchia. Con De Rossi, si spera, in panchina insieme a Roberto Mancini.