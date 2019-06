De Rossi ha deciso: continuerà a giocare in Serie A un altro anno

Niente ritiro: Daniele De Rossi continuerà a calcare il prato verde per un'altra stagione e ha deciso di farlo in Serie A.

Altro che appendere gli scarpini al chiodo. Daniele De Rossi non si ritira e rilancia: continuerà a giocare per un'altra stagione e lo farà in .

Lo fa sapere 'Sky', spiegando come l'ex capitano della ha sfruttato i giorni di vacanza per fare una valutazione a 360 gradi sul proprio futuro e giungendo alla conclusione di voler calcare ancora il prato verde.

Dopo i giallorossi, dunque, De Rossi indosserà la maglia di un'altra squadra italiana: niente estero (lo voleva il Boca Juniors ed era corteggiato in ) e niente stop col calcio giocato con incarichi federali o in panchina, la bandiera capitolina si rimetterà in discussione a breve.

Nella giornata di giovedì DDR farà rientro dalle vacanze ed insieme al proprio agente studierà le proposte presenti sul tavolo, che al momento risultano essere 2-3.

Una volta stabilita quella più vantaggiosa ed intrigante, per De Rossi si spalancheranno le porte di una nuova avventura. Lontano da Roma, in un altro stadio che non sarà l'Olimpico. Dove nel 2019/2020 tornerà da avversario.