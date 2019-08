De Rossi-Boca, esordio rinviato: non convocato per l'Atletico Patronato

Per l'esordio di De Rossi col Boca Juniors bisognerà attendere: l'ex Roma non è stato convocato per il match di campionato con l'Atletico Patronato.

Debutto rimandato per Daniele De Rossi col Boca Juniors. L'ex capitano della , infatti, non è stato convocato per l'impegno di campionato contro l'Atletico Patronato. Proprio come accaduto qualche giorno fa in Copa Libertadores.

Con DAZN segui la Copa Libertadores IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Scorrendo la lista diramata dal tecnico Alfaro, non compare il nome del centrocampista capitolino: miglior condizione ancora da raggiungere per De Rossi, che si sta allenando da pochi giorni coi nuovi compagni dopo l'approdo in .

Nel mirino, la data da cerchiare in rosso è il Superclasico tra Boca e River Plate del 14 agosto: probabile che gli Xeneizes vogliano preservare 'DDR' e lasciargli il tempo necessario utile a trovare la forma per il derby di Buenos Aires.

Atletico Patronato-Boca Juniors è in programma nella notte tra sabato e domenica quando in sarà l'una (le 20 locali), ma De Rossi non ci sarà.