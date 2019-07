De Rossi al Boca... con un laziale: anche Caicedo tra i suoi nuovi compagni?

Non soltanto Daniele De Rossi potrebbe fare la strada da Roma a Buenos Aires, verso il Boca: anche il laziale Felipe Caicedo può diventare Xeneize.

Ormai manca solo l'ufficialità: Daniele De Rossi concluderà la sua carriera con la maglia del Boca Juniors. Sul volo che lo porterà da a Buenos Aires potrebbe però non essere solo.

Secondo quanto riporta 'Il Tempo', un altro protagonista della è pronto a vestire la maglia degli 'Xeneizes'. Per la precisione, un ex , che a De Rossi quest'anno ha fatto anche male in campo: Felipe Caicedo.

L'attaccante dell' , 31 anni il prossimo settembre, ha un solo anno di contratto rimasto con i biancocelesti e il Boca lo starebbe cercando per sostituire Dario Benedetto, diretto in Europa, al .

Davanti a un'offerta importante con un ingaggio alto, l'ex potrebbe valutare l'ipotesi di abbandonare la capitale d' per tornare in Sud America. Il Boca lo avrebbe sondato e potrebbe valutarne l'acquisto.

Caicedo e De Rossi si sono incrociati l'ultima volta nel marzo scorso, in un derby che la Lazio ha stravinto per 3-0. L'ecuadoriano segnò il goal dell'1-0 e fu grande protagonista, mentre l'ex capitano della Roma uscì al 66'. Dovessero ritrovarsi, potrebbero fare pace.