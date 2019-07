De Rossi al Boca, Angelici: "Arriva a giorni, merito di Burdisso"

Daniel Angelici certifica l'arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors: "Siamo pronti ad accoglierlo". Striscioni per l'ex Roma a Buenos Aires.

Daniele De Rossi sta per infiammare il mondo Xeneize. L'ex capitano della mercoledì dovrebbe far capolino a Buenos Aires per iniziare l'intrigante avventura al Boca Juniors, come confermato dal presidente Daniel Angelici.

Il numero uno del Boca, come riporta l'ANSA, ai media argentini ha certificato la suggestiva scelta compiuta da DDR dopo l'addio ai giallorossi: l' lo attende.

"E' una trattativa che ha portato avanti Nicolás Burdisso, Daniele De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per l'Argentina".

🇮🇹 LA BIENVENIDA EN ITALIANO PARA DE ROSSI

“Bienvenido a la República Popular de la #Boca. ¡La Mitad +1 te espera! Esto es Boca”. pic.twitter.com/KQODKo2xcI — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2019

Le manifestazioni d'affetto nei confronti della bandiera della Roma, dal web si sono spostate tra i pressi della' Bombonera' e davanti il centro sportivo del Boca: è lì che sono spuntati striscioni con cui si dà già il benvenuto al calciatore italiano. La De Rossi-mania sale.