De Rossi al Boca, ci siamo: definiti gli ultimi dettagli

Nei prossimi giorni De Rossi sarà a Buenos Aires per firmare il contratto con il Boca Juniors: un anno di contratto.

E' solo questione di tempo. Tra pochi giorni dopo una vita passata a , Daniele De Rossi sarà un nuovo giocatore del Boca Juniors. Il centrocampista italiano ha infatti deciso di proseguire la sua carriera a Buenos Aires, prima di cominciare l'avventura da allenatore.

Secondo Sky Sport sono stati definiti anche gli ultimi dettagli e nel weekend De Rossi partirà alla volta di Buenos Aires per firmare il contratto che lo legherà al Boca Juniors per un anno. Il 35enne potrà comunque lasciare dopo sei mesi in cado dovessero arrivare buone opportunità da Coverciano per iniziare il corso da allenatore.

De Rossi ha del resto da tempo in mente di passare dall'altra parte e diventare allenatore, ma l'opportunità Boca Juniors, visto l'improvvisto addio alla Roma, lo allontaneranno ancora un po' dalla panchina. Guadagnerà mezzo milione di euro e si confronterà con una nuova realtà.

C'è grande fermento tra i tifosi del Boca Juniors, pronti ad accogliere un altro guerriero tra le proprie fila: non è ancora ufficiale, visto l'affare comunque ancora in dirittura d'arrivo, ma De Rossi potrebbe essere presentato in una Bombonera colma per dargli il benvenuto.

Si fa un gran parlare anche riguardo il numero che De Rossi indosserebbe al Boca Juniors: il suo numero 16 è attualmente sulle spalle di Adrián Sánchez, ma in Copa Libertadores il giocatore romano potrebbe entrare nella lista al suo posto e dunque mantenerlo.