De Ligt rivela: "Adesso mi opero alla spalla, devo farlo"

Matthijs De Ligt al termine della partita contro il Lione, annuncia: "Adesso dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che devo fare".

La stagione della e di Matthijs De Ligt finisce con l'eliminazione dalla per mano del . Ma in realtà il difensore olandese adesso dovrà compiere un gesto importante in vista della prossima stagione e del suo futuro.

Come ha confermato a 'Sky Sport' nel post-partita, adesso che non ci sono più partite potrà operarsi alla spalla, che lo tormenta da tutta la stagione, o quasi.

"Adesso dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che deve essere fatto. Questo sarà il mio focus adesso. Ovviamente sono dispiaciuto perché non abbiamo passato il turno, ma penso che ora ho bisogno di un po' di tempo per recuperare".

A novembre rimediò una lussazione in occasione della trasferta sul campo dell' , ed il problema si è poi ripresentato dopo una botta in questa seconda parte di stagione post-lockdown. L'olandese ha giocato sempre con una vistosa fasciatura alla spalla, che adesso dovrà per forza essere operata.