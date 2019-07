De Ligt e il no del Barcellona: pretendeva un ingaggio superiore a quello di Piqué

Il Barcellona avrebbe fatto un tentativo per De Ligt fino a due settimane fa, ma Raiola ha chiesto un ingaggio superiore a quello di Piqué.

Matthijs De Ligt è ormai un giocatore della ma il per l'olandese ci ha provato fino all'ultimo. A confermarlo anche oggi è il 'Mundo Deportivo'.

I bluagrana, un paio di settimane fa, avrebbero fatto un disperato tentativo per portare De Ligt al Barcellona e strapparlo alla Juventus. Tentativo andato a vuoto per questioni economiche.

Raiola, infatti, avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio molto alto e addirittura superiore a quello di due veterani del Barcellona come Gerard Piquè e Jordi Alba.

I catalalani a quel punto hanno così deciso di mollare definitivamente la presa e De Ligt si è imbarcato verso .

Il difensore olandese d'altronde alla Juventus, bonus compresi, potrebbe guadagnare qualcosa come 12 milioni di euro netti a stagione. Cifre a cui il Barcellona, evidentemente, non ha voluto o non ha potuto arrivare.