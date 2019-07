De Ligt e le voci sul suo conto: "Hanno anche detto che mio padre era grasso"

Matthijs de Ligt è stato certamente uno dei grandissimi protagonisti di questa finestra estiva di calciomercato. Il suo nome è stato accostato a quello di grandissimi club europei come e , prima del suo trasferimento dall’ alla per 75 milioni di euro.

Il talento olandese, parlando a Voetbal International, ha commentato le tante voci circolate sul suo conto negli ultimi mesi, compresa quella secondo la quale il non l’avrebbe preso in passato perché preoccupato dal peso del padre e quindi da una possibile tendenza ad ingrassare.

Tra le altre notizie sul suo conto, anche quella secondo la quale avrebbe rifiutato il PSG perché puntava a guadagnare più di Mbappé.

De Ligt si è detto molto soddisfatto del lavoro fatto dal suo agente Mino Raiola.

“Ha molta esperienza. In non tutti hanno un’immagine positiva di lui, ma questo non vale per me. Penso che se lo chiedete a tutti i suoi giocatori se sono soddisfatti del suo lavoro riceverete solo risposte affermative. Questo è ciò che conta, non mi interessa ciò che dicono gli altri, ma ciò che fa per me”.