De Ligt, Marianella svela: "Messi non lo ha voluto al Barcellona"

Matthijs De Ligt sembrava destinato ad andare al , ma poi le cose sono improvvisamente cambiate ed adesso è la ad essere in pole per il difensore olandese.

Secondo il noto telecronista di Sky, Massimo Marianella, a cambiare le carte in tavola sarebbe stata una netta presa di posizione di Messi nei confronti del giocatore.

"Per me de Ligt è veramente fortissimo. Pensate che il Barcellona lo aveva in mano e poteva chiudere, ma so che non lo ha preso perché Leo Messi ha detto che è presuntuoso e non lo voleva nello spogliatoio per i suoi atteggiamenti”.