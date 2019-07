De Ligt alla Juve, dall'Olanda: "Accordo raggiunto con l'Ajax, è fatta per 70 milioni”

Matthijs De Ligt è ad un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.

Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt alla .

Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’ si sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.

Come riportato in dai colleghi di De Telegraaf, le due società sono ora d’accordo sulla valutazione del cartellino del capitano dei Lancieri, che si aggira sui 70 milioni di euro, ovvero 5 in meno di quanto richiesto inizialmente dal club di Amsterdam e 3 in più dei 67 proposti dai campioni d’ con il loro precedente rilancio.

L’accelerata decisiva sarebbe arrivata nelle ultime ore, al punto che non solo il giocatore non partirà per l’ , sede del ritiro dell’Ajax, ma si sarebbe già arrivato allo scambio dei documenti.

De Ligt è quindi più vicino che mai a vestire la maglia della Juventus, tanto che in Olanda si parla di un’operazione da considerarsi praticamente definita.