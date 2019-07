De Ligt alla Juve, Kean possibile jolly per l'Ajax

Trattativa in frenata tra Ajax e Juventus per Matthijs De Ligt: a sbloccarla potrebbe essere l'inserimento di Moise Kean che piace ai 'Lancieri'.

La Juventus si è vista respingere la prima offerta recapitata all' per Matthijs De Ligt: rifiutati 55 milioni più 10 di bonus, i 'Lancieri' ne chiedono almeno 75 e attendono una nuova proposta.

Rallentamento che il spera di sfruttare per tornare clamorosamente in corsa: i blaugrana si erano tirati fuori per via delle eccessive richieste di Mino Raiola che aveva trovato l'accordo sull'ingaggio con i campioni d' . Ma non basta.

Per questo i bianconeri potrebbero giocarsi l'asso nella manica che corrisponde a Moise Kean, già ricercato dagli olandesi alcune settimane fa. Come riferito da 'Il Corriere dello Sport', non si tratterebbe di un modo di diminuire l'esborso economico ma sarebbe un'operazione completamente slegata.

La preferirebbe avere un diritto futuro di prelazione sul millennial, consapevole delle sue enormi doti che a marzo lo hanno portato a diventare il secondo marcatore più giovane nella storia della Nazionale.

Per Kean è stata recentemente rifiutata un'offerta vantaggiosa da parte dell' : discorso diverso per quanto riguarda l'Ajax, con cui è in ballo una trattativa di capitale importanza per un giocatore ritenuto un top player della difesa a soli 19 anni.

Nulla sembra muoversi per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno: alcuni rumours davano per quasi fatta la firma fino al 2024, che non escluderebbe a priori una partenza per Amsterdam. Kean in bilico, la Juventus riflette.