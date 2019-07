De Ligt alla Juve, è ufficiale: operazione da 85,5 milioni di euro

De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus: costerà 75 milioni di euro più 10,5 di commissioni. Il difensore olandese ha firmato fino al 2024.

Dopo aver superato le visite mediche ora c'è anche la firma: Matthijs De Ligt è ufficialmente un nuovo giocatore della . Il sogno dei tifosi bianconeri è realtà dopo mesi di voci sul futuro del giovane olandese, richiesto dalle grandissime d'Europa dopo l'exploit con l' .

De Ligt, capitano dell'Ajax che ha sfiorato la finale di e raggiunto la doppietta Eredivisie-Coppa d' , nell'ultimo anno ha raggiunto lo status di miglior giovane difensore del mondo, tanto da essere inserito nella lista dei migliori centrali in assoluto.

Dopo aver superato , e , il classe '99 De Ligt ha firmato con la Juventus un contratto quinquennale: 75 milioni all'Ajax, mentre il diretto interessato ne percepirà 7,5 che potrebbero arrivare a 12 con i vari bonus previsti. Al tutto vanno aggiunti altri 10,5 milioni di euro di commissioni, destinate in gran parte a Mino Raiola, procuratore di De Ligt e grande artefice dell'operazione.

L'Ajax ha salutato il suo capitano con delle bellissime parole: "Il futuro è dietro di te, sempre. Prenditi cura di lui, Juventus".

A rendete note le cifre dell'affare invece è stata la Juventus tramite il classico comunicato ufficiale.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024".

Come noto nel contratto di De Ligt è presente anche una clausola rescissoria da 150 milioni, accessibile solamente però dal terzo anno: prima di allora sarà praticamente impossibile strapparlo alla Juventus, che dal 2022 potrà chiedere in ogni caso una cifra monstre.

De Ligt è stato l'autore del goal che qualche mese fa ha eliminato la Juventus dalla Champions League, proprio in casa del suo idolo Cristiano Ronaldo. Un Ronaldo che ha chiesto all'olandese di firmare per i bianconeri durante la finale di vinta dal . Detto, fatto.

Se Sarri dovesse utilizzare tre centrali, De Ligt sarà titolare indiscusso con Chiellini e Bonucci, o in alternativa sarà il capitano della Juventus il compagno di difesa del nuovo giovane arrivato, con Bonucci come seconda scelta. Con un calendario lungo ed estenuante ci sarà comunque spazio per tutti: sopratutto per l'olandese.