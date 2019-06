De Ligt alla Juve, quando Cristiano Ronaldo gli chiese di raggiungerlo: "Ero scioccato"

Dopo l'ultima sfida di Nations League tra Portogallo e Olanda, Cristiano Ronaldo chiese a De Ligt di raggiungerlo alla Juventus.

Cristiano Ronaldo ha un peso diverso dagli altri giocatori nella . Ne è un esempio il blitz di Sarri ad 'interrompere' le sue vacanze per il primo contatto diretto con l'asso portoghese. Ne è un'ulteriore conferma, se vogliamo, l'assalto della a Matthijs De Ligt.

Cristiano Ronaldo e De Ligt erano stati accomunati da un simpatico siparietto soltanto pochi giorni fa, al termine della sfida di tra e , nuovo duello tra i due dopo quello già affrontato nel corso dell'ultima .

A fine partita, durante i consueti saluti in campo tra i giocatori, Cristiano Ronaldo si era avvicinato a De Ligt riferendogli qualche parola che aveva suscitato la divertita reazione del difensore olandese. Una scena inevitabilmente immortalata dalle telecamere.

A fine gara, nelle interviste post-partita con l'emittente olandese NOS, De Ligt aveva svelato i contenuti della fugace chiacchierata con Cristiano Ronaldo: "Se mi ha chiesto di andare alla Juve? Potrebbe essere vero, sì. All'inizio non capivo, ero un po' scioccato e quindi ho riso, senza dire nulla".

De Ligt claims that Cristiano Ronaldo asked him to join Juventus at the end of yesterday’s UEFA Nations League final. 😳 pic.twitter.com/sTQv6KXr4m — Raffaele (@ItalianoCalcio) June 10, 2019

A distanza di poco più di 10 giorni il siparietto è diventato qualcosa di molto più concreto. La Juventus ha sferrato un'offensiva decisa per De Ligt, con 70 milioni per l' e ricco ingaggio per il giocatore. Per la soddisfazione di Cristiano Ronaldo...