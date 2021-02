De Laurentiis smentisce l'addio di Giuntoli: "Non lo sto mettendo alla porta"

Cristiano Giuntoli al passo d'addio col Napoli? Aurelio De Laurentiis smentisce. Il numero uno azzurro, via Twitter, fa chiarezza sui rumors legati alla presunta volontà di cambiare direttore sportivo e rivoluzionare l'area tecnica in estate.

"Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli".

"La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti".