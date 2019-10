De Laurentiis apre: "Un ritorno di Higuain al Napoli? Perché no?"

Aurelio De Laurentiis viene stuzzicato su un possibile ritorno a Napoli di Gonzalo Higuain: "Ancelotti non me lo ha mai chiesto, ma se lo facesse...".

Tra una stoccata a Lorenzo Insigne e una alla coppia Mertens-Callejon, ancora una volta Aurelio De Laurentiis ha fatto parlare di sé. Parole dure, com'è nel personaggio. Ma ieri il presidente del ha toccato brevemente anche un altro argomento: Gonzalo Higuain.

Che c'entra il Pipita con il Napoli? C'entra, perché il divorzio dell'estate 2016 per andare alla è una ferita non ancora rimarginata. E se in futuro le strade di club e calciatore dovessero incrociarsi nuovamente? La risposta di De Laurentiis è possibilista, come riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

"Un ritorno di Higuain? Non tocca a me dirlo e Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?".

Higuain e De Laurentiis, come noto, non si sono lasciati nel migliore dei modi tre anni fa, al momento dell'addio dell'argentino in direzione Juventus. Tanto che il giocatore, dopo aver realizzato una rete al San Paolo, puntò il dito verso la tribuna dov'era seduto il presidente azzurro.

Fantamercato, al momento, pensare a un ritorno a Napoli di Higuain. Ma il rancore di De Laurentiis sembra essersi placato. A differenza di quello emerso ieri nei confronti dei vari Insigne, Mertens e Callejon.