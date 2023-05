De Laurentiis incontra Spalletti: sul tavolo il futuro al Napoli

Il presidente incontra Spalletti a cena, sul tavolo c'è anche il futuro del tecnico. Il contratto è stato rinnovato automaticamente.

Festeggiato lo Scudetto e senza più coppe da giocare, per il Napoli è già arrivato il tempo di programmare la prossima stagione con l'obiettivo di confermarsi in Italia e fare ancora meglio in Europa.

Prima, però, c'è da chiarire il futuro di alcune pedine fondamentali. Uno su tutti: Luciano Spalletti. Il contratto del tecnico in realtà è stato rinnovato automaticamente dalla società che ha sfruttato l'opzione prevista dall'accordo.

Una mossa che l'allenatore toscano non ha troppo gradito, come evidenziato in alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane davanti ai microfoni. Ecco perché De Laurentiis, come riporta 'Sky Sport', ha deciso di incontrare personalmente Spalletti.

Il presidente ha raggiunto Castelvolturno venerdì pomeriggio e in serata ha cenato insieme al tecnico. Un faccia a faccia necessario e decisivo. Sul tavolo, come detto, soprattutto il futuro del Napoli da scrivere insieme.

Resta invece improbabile la permanenza di Cristiano Giuntoli, col direttore sportivo che è corteggiato da tanti club e soprattutto dalla Juventus.