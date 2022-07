De Ketelaere al Milan: cos'ha detto ai tifosi col megafono dopo Bruges-Gent

"We are Bruges, super Bruges, we are wonderful": è il coro intonato ai propri tifosi da Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan.

L'immagine ha fatto rapidamente il giro d'Europa, arrivando anche a Milano e al Milan: Charles De Ketelaere, dopo la partita di Supercoppa belga vinta per 1-0 dal Bruges sul Gent (rete decisiva di Andreas Skov Olsen, l'ex esterno del Bologna), si è recato sotto la curva dei tifosi nerazzurri con un megafono in mano, in quello che è stato considerato una sorta di saluto da parte di un beniamino in partenza.

COS'HA DETTO DE KETELAERE AI TIFOSI

In realtà non si è trattato di un vero e proprio commiato, come interpretato da qualcuno. De Ketelaere, che ha anche alzato sorridente il trofeo della Supercoppa, ha intonato uno dei cori storici dei tifosi del Bruges, situazione non insolita a quelle latitudini, e tifosi e compagni ne hanno seguito il ritmo:

"We are Bruges

Super Bruges

We are wonderful"

In sostanza, De Ketelaere non è andato sotto il settore più caldo dei tifosi del Bruges per salutarli e ringraziarli, magari promettendo loro un ritorno tra qualche anno. Anche se è naturale che la particolare emozione dell'obiettivo del Milan, e la scelta di dare proprio a lui il megafono, sia collegabile a un trasferimento divenuto ormai sempre più probabile.

LE PAROLE DELL'ALLENATORE

Al termine della partita vinta contro il Gent ha parlato anche Carl Hoefkens, allenatore del Bruges. Tra una dichiarazione e l'altra sulla gara, l'argomento si è spostato anche sulla questione De Ketelaere e sulla sua mancata presenza in campo:

"Non posso dire nulla di male su Charles. Contro l'Utrecht (amichevole vinta 4-2 qualche giorno fa, nda) ha giocato un'ottima partita. Ma oggi dovevo prendere una decisione. Avevo Ferran Jutglà, che è nuovo ed è desideroso di mettersi in mostra, poi nel finale ho scelto Kamal Sowah al posto di Meijer e così De Ketelaere non è entrato.

Ovviamente mi dispiace per lui e per i tifosi che avrebbero voluto vederlo al lavoro. Ma tutto ciò non ha nulla a che fare con un possibile trasferimento. Se ne sta andando? Non lo so. Io mi occupo solo dei giocatori che ho a disposizione in questo momento. Cerco di allenare bene Charles, perché voglio vederlo compiere ulteriori progressi. Vedremo come andrà a finire".

COSA MANCA PER L'ACCORDO MILAN-BRUGES

Il Milan ha offerto 30 milioni più bonus per avere De Ketelaere, aumentando progressivamente la propria proposta. Il Bruges, invece, ne pretende 35. La distanza si è insomma assottigliata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca, contando anche che il Leeds United, altro club interessato al gioiello belga, si è tirato fuori dalla corsa.

Nello scacchiere di Stefano Pioli, De Ketelaere potrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale, nella quale nella scorsa stagione si sono alternati i vari Brahim Diaz, Kessie e Krunic, ma anche quella di esterno alto, in virtù di una duttilità che rappresenta uno dei suoi punti di forza.