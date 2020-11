De Jong punge l'UEFA: "Recuperare le amichevoli non era necessario"

Prima delle ultime due giornate di , le nazionali europee saranno impegnate nelle amichevoli che in origine dovevano disputarsi a marzo, salvo poi essere riprogrammate a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il mondo.

Una di queste è - , il cui calcio d'inizio è previsto per stasera: la data precedente era quella del 29 marzo e l'UEFA ha deciso di recuperarla durante questa sosta così come altre partite.

Una scelta che non è andata giù a Frenkie De Jong: il centrocampista degli 'Orange' non le ha mandate a dire al massimo organo calcistico continentale, sottolineando la poca importanza di queste amichevoli che potevano anche essere evitate.

"Recuperare queste partite non era necessario, non valgono per nessuna classifica. L'amichevole era prevista per il 29 marzo, poi la pandemia ha costretto a rinviarla. Però c'èra un accordo per disputarla e quindi dobbiamo prepararci".