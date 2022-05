De Jong al Manchester United per 60 milioni: Barcellona disposto ad accettare

A un solo match dal termine della stagione, il Manchester United comincia a costruire la squadra da consegnare a Ten Hag, nuovo allenatore che arriverà alla guida dei Red Devils dopo aver appena conquistato il terzo titolo di fila in Olanda. Si parte con Frenkie de Jong.

Secondo quanto appreso da GOAL, infatti, il Barcellona sarebbe disposto ad accettare l'offerta da 60 milioni di euro formulata dal Manchester United. Con una situazione finanzaria ancora in alto mare, i balugrana sono consapevoli di non poter dire non a tali cifre sul calciomercato.

Xavi sa che il Barcellona attuale non è certo quello della sua era da giocatore ed è preparato a perdere alcuni interpreti. Tra questi De Jong, attualmente sotto contratto fino al 2016 e dunque in parte con il coltello dalla parte del manico: la società catalana può chiedere una cifra considerevole per l'ex Ajax.

Acquistato per 75 milioni di euro nel 2019 più 11 di bonus, De Jong ne guadagna 12. Ha una clausola rescissoria da 400, ma cifre superiore ai 50 mettono il Barcellona sul tavolo. All'ascolto. Dai 60 in su? Praticamente impossibili da rifiutare.

I piani alti del Barcellona riconoscono che sarebbe irresponsabile non entrare in trattative se venissero presentate offerte adeguate per giocatori considerati sostituibili, con il centrocampista olandese De Jong che rientra in quella categoria.

Musica per le orecchie di Ten Hag, che ha avuto De Jong all'Ajax, mostrandolo in tutta la sua qualità e tecnica al mondo, fino alla semifinale di Champions League. Il ragazzo non è più intoccabile dopo l'aumento dei problemi finanziari. Come circa l'80% dei giocatori.

Solo alcuni elementi risultano essere imprescindibili per il progetto del Barcellona, anche davanti a cifre così importanti. Chi? Sicuramente Pedri, presente e futuro al pari degli altri giovanissimi Ansu Fati,, Gavi, il nuovo arrivato Ferran Torres, Ronald Araujo ed Eric Garcia.

Per De Jong, invece, la porta è aperta. Via alle trattative: non solo, eventualmente, con il Manchester United.