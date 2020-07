De Biasi torna in pista: allenerà l'Azerbaigian

L'ex ct dell'Albania allenerà l'Azerbaigian dopo aver raggiunto l'accordo sul contratto: Carbone e Bellucci nel suo staff tecnico.

A quasi tre anni di distanza dall'ultima volta, Gianni De Biasi torna su una panchina: manca solo l'ufficialità per la nomina a commissario tecnico dell'Azerbaigian.

Ieri è andato in scena un summit in videoconferenza con i vertici federali azeri e, nella giornata di oggi, è stato raggiunto l'accordo sul contratto come riportato da 'ANSA'.

Nello staff di De Biasi ci saranno due ex calciatori del : Benny Carbone e Claudio Bellucci, mentre il vice sarà Arif Asadov.

De Biasi proverà a guidare l'Azerbaigian verso la qualificazione ai Mondiali 2022 in . L'esordio avverrà però prima nel girone C di contro il Lussemburgo il 5 settembre.

Nel curriculum dell'ex allenatore del spicca la lunga esperienza da ct dell'Albania, guidata ad una storica qualificazione agli Europei 2016 in cui arrivò l'eliminazione alla fase a gironi.