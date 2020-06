Davies al top: battuto il record di velocità della Bundesliga

Alphonso Davies sempre più decisivo per il Bayern, nel bene e nel male: contro il Werder ha battuto il record di velocità prima di venire espulso.

Missione compiuta per il che, dopo lo striminzito 1-0 rifilato al , si è laureato campione di per l'ottava volta consecutiva, la 30esima in totale nella sua storia.

Un trionfo in cui trova spazio il talento di Alphonso Davies, esterno rivelazione della stagione bavarese che nel primo tempo della sfida giocata ieri sera ha fatto registrare il nuovo record di velocità della per un giocatore.

Durante uno scatto dei suoi, il canadese ha corso alla bellezza di 36.51 km/h: si tratta del dato più elevato raccolto dal 2013/2014, stagione in cui è nato il database statistico di riferimento.

36.51 - Alphonso Davies' top speed of 36.51 km/h in Bremen is the fastest of any #Bundesliga player since data collection started in 2013-14. Lightning. #SVWFCB pic.twitter.com/FBGDrDXEOX — OptaFranz (@OptaFranz) June 16, 2020

La prova di Davies è stata macchiata, però, dall'espulsione ricevuta per somma di ammonizioni al 79' che comunque non ha impedito al Bayern di portare a casa i tre punti che gli servivano per la matematica certezza del titolo.

Altre squadre

La stagione di Davies resta comunque eccellente: 3 goal e ben 9 assist che lo rendono uno dei millennial più interessanti del panorama calcistico europeo.