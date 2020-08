Davies e la maglia non scambiata con Messi: "Penso fosse un po' irritato"

Alphonso Davies è uno dei più grandi protagonisti di questa . Le sue cavalcate sulla sinistra sono state un'arma fondamentale per il .

Il canadese si è anche tolto lo sfizio di sfidare il suo idolo Leo Messi e batterlo con un incredibile 8-2. Solo che poi non ha potuto scambiare la maglia con lui.

Davies ha infatti spiegato a 'DAZN Canada' che l'argentino non sembrava molto propenso.

An upset Lionel Messi refused to give his shirt to Bayern star Alphonso Davies 😳 pic.twitter.com/CErespuuWI