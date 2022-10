Coppa Italia dilettanti, scomparso Gavazzi: il portiere 28enne aveva accusato un malore in campo

Match tra Montagna Pistoiese e Cintolese: malore prima della sfida per il portiere di casa. Trasportato in elisoccorso, è morto in ospedale.

Dolore e sgomento a Gavinana, in provincia di Pistoia. Davide Gavazzi si è spento all'età di 28 anni. A confermare la morte del giovane portiere il Montagna Pistoiese, la formazione di Seconda Categoria in cui militava. "È impossibile trovare parole per descrivere il nostro sgomento - si legge nella nota comparsa sul profilo ufficiale Facebook del club - ed è sconcertante pensare a quanto amara sia la vita. Davide era arrivato da poco nella Montagna. Era riuscito a conquistarci e ad unirci tanto che sembrava lo conoscessimo da sempre". Ieri pomeriggio Davide avrebbe dovuto affrontare in casa il Cintolese nella Coppa Italia di Seconda Categoria. Durante il riscaldamento, il giovane portiere è stato colto da un malore improvviso: si è accasciato sul campo e ha subito perso conoscenza. Trasportato con l’eliambulanza a Careggi, il ragazzo di Cireglio è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni di salute erano apparse subito gravissime. Nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre, la triste notizia del decesso: a nulla sono valsi i tentativi dei medici dell’ospedale fiorentino. Marco Iori, l’allenatore di Davide, ha raccontato ai microfoni del Corriere Fiorentino i momenti che hanno preceduto e seguito il malore di Gavazzi. "È successo tutto in pochi secondi, siamo sconvolti. Distrutti. Un attimo prima ci stavo parlando, gli ho fatto una battuta perché è il nostro secondo portiere e stavolta avrebbe dovuto giocare. L’attimo dopo, non appena mi sono girato, ho sentito qualcuno che cadeva a terra. Era lui. Tutti noi, i compagni, i dirigenti, siamo corsi a soccorrerlo e abbiamo chiamato istantaneamente il 118, che quando è arrivato ha tentato in tutti i modi di rianimarlo. Purtroppo i soccorritori non ci sono riusciti, non è mai sembrato in grado di riprendersi". Davide è stato trasportato in trenta minuti all'ospedale di Careggi grazie all’elisoccorso Pegaso. "Siamo sconvolti, distrutti. È stato tutto improvviso, era in campo che si allenava e faceva il riscaldamento con noi e un attimo dopo lo abbiamo visto a terra. Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo provato. Lo abbiamo visto portare via dai dottori in uno stato di incoscienza. Nel pre partita stava bene, non ci ha detto nulla riguardo possibili problematiche fisiche, era tranquillo e sereno come tutti noi". Questa mattina la notizia che la famiglia, gli amici e i conoscenti di Davide speravano di non ricevere. Il 28enne si è spento a 28 anni, tra lo sgomento generale. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

"Lo ricorderemo così, con il suo immenso sorriso e la gioia di giocare insieme. Ed anche se non siamo capaci di immaginare il campo senza di te, sappiamo che quando al novantesimo segneremo il gol decisivo, questo sarà il segno che sei passato, per l'ennesima volta, a salutarci e a ridere con noi - si conclude il post sulla pagina Facebook del Montagna Pistoiese -. Addio Davide, che il vento ti porti".