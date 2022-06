Sfuma David Neres per la Juventus? E' vicino alla firma col Benfica

David Neres ad un passo dal Benfica che ha trovato l'accordo con lo Shakhtar Donetsk: il brasiliano era finito nel mirino della Juventus.

Non dovrebbe proseguire in Italia la carriera di David Neres, accostato recentemente alla Juventus come uno dei possibili rinforzi per l'attacco di Allegri: il classe 1997 sembra essere vicinissimo al trasferimento in Portogallo al Benfica.

Come rivelato da 'UOL Esporte', l'intesa verbale c'è già da tempo e la firma è legata soltanto al superamento delle visite mediche che il giocatore sosterrà in Brasile nella giornata odierna.

L'articolo prosegue qui sotto

David Neres è pronto a firmare un quinquennale con la società lusitana, nell'ambito di un accordo che prevede l'estinzione di un vecchio debito che lo Shakhtar Donetsk aveva contratto proprio col Benfica in merito al trasferimento in Ucraina di Pedrinho.

L'ex Corinthians è stato acquistato dagli ucraini nel giugno 2021 per 18 milioni di euro, ma finora soltanto 3 sono stati versati nelle casse del Benfica: il restante importo, pari a 15 milioni, è equivalente proprio alla valutazione fatta del cartellino di David Neres, che con lo Shakhtar non ha mai esordito in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Le 'Aquile', a meno di imprevisti, avranno così il sostituto di Everton Sousa Soares, a sua volta vicino al ritorno in Brasile, dove il Flamengo pagherà circa 16 milioni di euro (bonus compresi) per assicurarselo.