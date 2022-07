David Luiz offerto all'Inter? Il brasiliano smentisce:"Fake news"

Nessuna chance di vedere David Luiz all'Inter, voce smentita dal diretto interessato: "Sono concentrato su ciò che devo fare al Flamengo".

La suggestione di vedere David Luiz in Italia si sgonfia ancor prima del previsto: a pensarci è proprio il diretto interessato, che smonta sul nascere l'ipotesi di un approdo in Serie A e nello specifico all'Inter, a cui sarebbe stato offerto.

Il difensore brasiliano alza la voce attraverso una Instagram Story dal forte sapore di smentita e, contemporaneamente, di attenzione rivolta principalmente agli obiettivi da raggiungere col suo Flamengo.

Instagram

"Fake news. Sono totalmente concentrato su quello che devo fare col Flamengo. Quanto a chi inventa, che Dio vi benedica".

Effettivamente a David Luiz non mancano gli impegni da onorare con i rossoneri: nel Brasileirao è aperta la caccia al Palmeiras capolista, ora lontano otto punti, mentre in Copa Libertadores c'è da difendere il successo di misura (0-1) ottenuto contro i colombiani del Tolima nell'andata degli ottavi di finale.

Il contratto attualmente in vigore scadrà il 31 dicembre di quest'anno, ma chissà che non possa essere rinnovato per dare seguito a questa seconda parentesi in patria dopo quella al Vitoria di inizio carriera.