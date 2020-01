L'annuncio di D'Aversa: "Il Parma ha venduto Gervinho"

Gervinho lascia il Parma, D'Aversa: "Negli ultimi 3 allenamenti non si è presentato al campo". L'ivoriano si sarebbe promesso all'Al Sadd.

Doveva e poteva essere un mercato piuttosto di basso profilo, quello del , che già vede l'Europa in classifica e ha una rosa solida. L'emergenza in porta però ha spinto il Ds Daniele Faggiano a prendere Radu, e ora anche a fare un avvicendamento in attacco.

In uscita dai ducali c'è infatti Gervinho, che saluta l'Emilia dopo soltanto un anno e mezzo. L'ivoriano lascia la per andare a giocare in medio Oriente. Al suo posto, ecco Caprari.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', sull'ex e è forte l'interessamento dell'Al-Sadd, club del allenato da Xavi, al quale il giocatore avrebbe detto 'sì'.

A confermare il divorzio, in conferenza stampa, ci ha pensato Roberto D'Aversa.

"Gervinho non è fra i convocati perché nelle ultime tre sedute di allenamento non si è presentato al campo. Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Premetto che quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via per poi vedersela con la società. Credo che il giocatore sia stato venduto".

Faggiano ai microfoni di 'Sky Sport', d'altronde non aveva smentito la trattativa e dichiarato che al giocatore piace cambiare aria.