Caprari lascia la Sampdoria e va al Parma: è ufficiale

Gianluca Caprari si trasferisce dalla Sampdoria al Parma in prestito con diritto di riscatto in favore della società ducale.

Per un giocatore che va, eccone un altro che arriva: il sostituto di Gervinho (non convocato per il match di e vicino all'addio) al è Gianluca Caprari.

Il classe 1993 si trasferisce agli ordini di Roberto D'Aversa in prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto in favore del club emiliano. Questo il comunicato dei 'crociati'.

"Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto dalla a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Parma del giocatore Gianluca Caprari ( , 30.07.1993). Il giocatore è in viaggio con la squadra ed è stato convocato per la sfida contro il Cagliari".

Caprari ha segnato tre goal in campionato e uno in Coppa in questa stagione; era arrivato alla Sampdoria nel 2017 nell'ambito dell'affare che portò Skriniar all' , senza però mai trovare quella continuità necessaria per fare bene.