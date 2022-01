Gazzetta dello Sport - Spunta la data d'inizio della Serie A 2022/23: 13 agosto

La stagione 2021/22 non è ancora finita (siamo esattamente a metà) ma già si pensa alla prossima, inevitabilmente condizionata dai Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

La rassegna iridata medio-orientale avrà un effetto di congestionamento su tutti i calendari, compreso quello della Serie A: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la data d'inizio del prossimo campionato potrebbe rappresentare un record dal punto di vista temporale.

Il giorno prescelto potrebbe essere il 13 agosto 2022, sulla scia di quanto già accade nella Premier League ad esempio: manca però ancora l'ufficialità della decisione, anche se il contesto futuro a cui si avvia il calcio nazionale e internazionale indica chiaramente la strada da seguire.

Il 13 novembre, infatti, dovrà concludersi il blocco di partite che normalmente termina nel mese di dicembre: circa quindici giornate di campionato, i sei turni delle tre coppe europee e due partite di Nations League a fine ottobre. Insomma, un tour de force in piena regola.

Per i giocatori di rilievo, dunque, le vacanze estive saranno ridotte ai minimi storici: la stagione in corso si concluderà il 14 giugno con Germania-Italia di Nations League e, soltanto due mesi dopo, dovrebbero aprirsi le danze della Serie A con conseguente anticipo anche dei vari ritiri.