Danilo rinnova con la Juventus fino al 2025: è ufficiale

La Juve ha ufficializzato il rinnovo di Danilo: il brasiliano ha firmato col club bianconero fino al 2025 con opzione per un'altra stagione.

Il matrimonio tra Danilo e la Juventus prosegue sempre più a gonfie vele. Il brasiliano, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con la società bianconera fino al 2025.

L'annuncio ufficiale, arrivato tramite il sito Internet di Madama, sugella la storia d'amore iniziata nell'estate del 2019 nell'ambito dello scambio che portò Joao Cancelo dalla Juve al Manchester City.

"Anima. Guerriero. Leader. Dani sarà bianconero fino al 2025".

tattica, 8 goal - di cui qualcuno pesante - e ad una personalità che gli ha consentito di diventare ben presto uno dei leader dello spogliatoio. Per il 31enne ex Real e Citizens, fin qui, le presenze complessive con la maglia della Juventus in 3 stagioni e mezza risultano 142.

L'ultimo acuto di un binomio vincente martedì sera contro il Torino, in cui il difensore verdeoro ha siglato il goal del provvisorio 2-1 che ha spianato la strada al poker nel derby.

Danilo ha commentato il rinnovo attraverso i propri canali social:

"Alla Juventus mi sono sentito subito a casa. Ho sentito che sarei potuto rimanere sotto la Mole per tanto tempo e oggi, con orgoglio, posso dire che sarà così. Ringrazio il club, i miei compagni di squadra che sono sempre al mio fianco in ogni battaglia e anche tutti i tifosi che ogni giorno mi fanno sentire speciale. Quello che voglio è ricambiare tutto l’affetto che mi dimostrate riportando la Juve al posto che si merita: Forza Juve, fino alla fine, INSIEME".

Danilo certezza di Allegri e della Juve, tanto da essere stato impiegato in tutte le gare di campionato di questa stagione al pari di Kostic. Ora il rinnovo fino al 2025 con opzione per un'altra stagione, che certifica la sinergia dentro e fuori dal campo.