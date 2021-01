Daniel Agger arrestato a Mosca… ma non è l'ex difensore

Hanno destato preoccupazione, nelle scorse ore, le notizie provenienti dalla che volevano l’ex difensore del , Daniel Agger, tratto in arresto.

Secondo quanto era stato raccontato da diversi media, Agger era stato tratto in arresto a Mosca nel corso di una manifestazione non autorizzata a sostegno dell’attivista e politico russo Alexei Navalny.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, finché non è arrivato un chiarimento definitivo: a Mosca è stato realmente arrestato un Daniel Agger, ma nulla a a che fare con l’ex centrale danese.

Ad essere stato tratto in arresto è stato Dmitry Kendrel, un uomo che anni fa ha cambiato il nome in Daniel Agger in onore del suo beniamino.

Da qui la confusione fatta da alcuni media. Come se non bastasse, secondo quanto fatto trapelare dalle forze dell’ordine, Dmitry Kendrel ha fatto credere di essere Agger in persona.

Il vero Daniel Agger, che adesso risiede in , prima ancora dell’arrivo delle smentite di rito, ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un post pubblicato su Twitter.

“There is a bit of confusion out there. I have never said: “ There is only one Daniel Agger.” And now we know for sure. The Daniel Agger mentioned in an incident in Moscow is not me.” I’m safe and sound in Spain