Dani Alves spavaldo: "Sono libero, chi mi prende avrà un campione"

Dani Alves si mette sul mercato a 'Globo', ma con grande ambizione: "Ho ancora tante cose da conquistare nel mondo del calcio".

Dani Alves è ancora svincolato dopo aver concluso il suo contratto con il . Il laterale brasiliano è fresco della vittoria in Copa America con il suo , trofeo che per lui è stato il 40esimo titolo personale nella sua carriera.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Ai microfoni del 'Globo', Dani Alves ha confessato tutte le sue aspettative per il futuro, con un pizzico di ego che non guasta mai per un giocatore del suo livello.

"Ho molte cose ancora da conquistare nel calcio e con questo spirito vado ovunque. Per adesso sono libero, l'unica cosa certa è che chiunque mi prende avrà un campione".

Su Dani Alves sembra esserci la corte serrata della Premier League al momento, con il in testa. Anche se l' cova ancora una possibilità di ingaggiare il campione brasiliano.