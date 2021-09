Dani Alves rescinde con il San Paolo: adesso è ufficiale

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: Dani Alves non è più un giocatore del San Paolo.

A confermarlo è stato lo stesso club brasiliano attraverso una nota.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022. pic.twitter.com/s7P18TtG5x

Già lo scorso 10 settembre, il San Paolo aveva annunciato che l’esterno non avrebbe più fatto parte della rosa a disposizione di Hernan Crespo.

“Siamo stati informati dai suoi rappresentati che Dani Alves non farà ritorno al San Paolo fino a quando non ci sarà un adeguamento del debito finanziario che il club ha con l'atleta. Pertanto, dopo aver fatto la nostra proposta e aver ricevuto un 'no', abbiamo preso la decisione e comunicato all'allenatore Hernan Crespo che Dani Alves non sarà più disponibile".