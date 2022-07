Dani Alves firma con i Pumas: ufficiale il suo passaggio in Messico

L'ex terzino di Barcellona e Juventus proseguirà la sua lunga esperienza nel calcio con i messicani del Pumas. Accordo fino al giugno 2023.

Le carriere dei calciatori sono sempre più lunghe e Dani Alves è una testimonianza vivente di questa nuova tendenza.

Il brasiliano, che nel corso della sua storia calcistica ha vestito alcune delle maglie più prestigiose al mondo come quelle di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain facendo incetta di trofei, all'età di 39 anni è ancora ben lontano dall'idea di ritirarsi.

Il terzino ha accettato l'offerta annuale arrivatagli dai Pumas, squadra che milita nella Primera Division messicana.

L'ex giocatore del Barcellona ha ricevuto proposte dalla MLS e dal Brasile, ma alla fine ha optato per il club di Città del Messico, con il quale giocherà fino al giugno del 2023.

Pur avendo un palmares abbastanza nutrito, sono anni che il Pumas non vince un trofeo. In quest'ottica, l'ingaggio di un calciatore esperto in vittorie come Dani Alves potrebbe sensibilmente aumentare le chance di successo del club.

In carriera, il brasiliano ha praticamente vinto tutto: Scudetto, Ligue1, Liga, Champions League, Coppa America, il Mondiale per Club e svariate edizioni di Coppe nazionali. Ultimo traguardo raggiunto, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.