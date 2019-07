Dani Alves all'Inter, dal Brasile sono sicuri: c'è l'offerta

Dani Alves, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A. In Brasile sono sicuri: l'Inter gli ha fatto un'offerta, il giocatore ci pensa.

Dopo Diego Godin, l' sogna un altro colpo grosso a parametro zero. Dal ne sono sicuri: i nerazzurri vorrebbero riportare in Dani Alves.

Secondo quanto riportato da 'UOL', l'ex terzino di , e , attualmente svincolato, avrebbe anche già ricevuto un'offerta formale che starebbe valutando.

La destinazione preferita del classe 1983 sarebbe la Premier League, ma nessun club si sarebbe ancora fatto avanti. Per questo starebbe seriamente pensando di accettare la proposta dell'Inter.

Per la fascia destra i nerazzurri hanno già acquistato Valentino Lazaro dall' , sborsando più di 20 milioni di euro, ma l'ipotesi di avere in rosa il giocatore più vincente in attività potrebbe tentare Antonio Conte.

Intanto domani Dani Alves sarà protagonista nella finale di Copa America con il suo Brasile contro il Perù. Poi penserà a trovare una nuova squadra. E l'Inter potrebbe essere una seria opzione.