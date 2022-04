Non è stata una stagione facile per Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria ha saltato praticamente tutta la stagione per via del'artrite reumatoide che lo ha tenuto fuori da inizio campionato.

Ora il danese vede però una luce in fondo al tunnel. Giampaolo lo ha infatti rimandato in campo nei minuti finali della gara giocata dai blucerchiati e persa a Marassi contro la Salernitana.

Non è riuscito a dare il suo contributo per quanto riguarda il risultato, ma si tratta di un primo passo. Damsgaard mancava dal campo dal 3 ottobre 2021.

Il centrocampista torna quindi a giocare una partita a 194 giorni di distanza dall'ultima volta. Un rientro che per la Sampdoria può rappresentare una risorsa in più, vista anche la situazione di classifica.

I blucerchiati hanno 29 punti e un calendario non molto semplice. La zona retrocessione è a distanza, ma non troppo e la squadra di Giampaolo ha bisogno di una vittoria per ritrovare certezze.