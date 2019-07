Dall'Inghilterra: Maguire al Manchester United per 89 milioni, lunedì le visite

Secondo il 'Sun', Manchester United e Leicester hanno trovato l'accordo per Harry Maguire: diventerà il difensore più pagato della storia del calcio.

In attesa di definire la situazione di Pogba e Lukaku, possibili se non probabili partenti, il apparecchia un altro super colpo in entrata: Harry Maguire si appresta a diventare un nuovo giocatore dei Red Devils.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo il 'Sun', lo United e il hanno scritto l'ultimo capitolo di una lunghissima telenovela, trovando l'accordo definitivo per il trasferimento di Maguire alla corte di Solskjaer. E il prezzo, non sorprendentemente, è spaventoso: 80 milioni di sterline, al cambio attuale 89 milioni di euro.

Sempre secondo il quotidiano, già nella giornata di domani il Manchester United ha organizzato le visite mediche di Maguire. Un iter che proseguirà, nelle ore successive, con la firma del centrale e con l'annuncio del club.

Se l'operazione venisse ufficialmente confermata, si tratterebbe di un vero e proprio record da Guinness dei Primati: mai, nell'ultracentenaria storia del calcio mondiale, un difensore è stato pagato così tanto. Attualmente il primato appartiene a Virgil van Dijk, pagato dal 75 milioni di sterline (84 milioni di euro circa).

Maguire, 26 anni, veste la maglia del Leicester dall'estate del 2017, proveniente dall' . Ha raggiunto l'apice ai Mondiali dello scorso anno, disputati da titolare con l' e con prestazioni sempre convincenti. Tanto da meritarsi le attenzioni dei maggiori club inglesi: uno di questi, il Manchester United, sembra averla spuntata.