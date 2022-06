Dalla Serie B alla Nazionale: chi è Salvatore Esposito

L'ultima novità di Mancini in Nazionale: Salvatore Esposito ha esordito con l'Italia nella gara di Nations League contro l'Inghilterra. Gioca in B.

Altro giro e altro debutto assoluto in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini. Dopo gli esordi di Gnonto, Zerbin e Gatti, c'è un quarto giocatore che contro l'Inghilterra, in Nations League, ha vestito per la prima volta la maglia azzurra pur non avendo collezionato nemmeno un minuto di presenza in Serie A.

Stiamo parlando di Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL classe 2000, gettato nella mischia da Roberto Mancini al 64' della gara di Wolverhampton al posto di Lorenzo Pellegrini.

CHI E' SALVATORE ESPOSITO

Nato nel 2000 a Castellammare di Stabia, è il Brescia ad intuirne da subito l'importante potenziale e a inserirlo nel proprio settore giovanile nel 2011.

Tre anni dopo, il suo cartellino viene acquisito interamente dall'Inter insieme a quello dei due fratelli: Sebastiano - già esordiente in A e oggi al Basilea - e Francesco Pio che milita ancora nelle giovanili nerazzurre.

Quattro annate all'insegna della tradizionale trafila nel serbatoio del vivaio meneghino lo proiettano in prestito alla SPAL nella stagione 2018/2019, al termine della quale verrà acquistato a titolo definitivo dagli emiliani.

Ad anni 18 giunge il momento del debutto tra i professionisti, concretizzatosi con la maglia del Ravenna sul palcoscenico della Serie C. E il biglietto da visita è di quelli importanti: esordisce il 22 gennaio 2019 segnando al 94', su punizione, il goal del definitivo 2-2 contro la Triestina.

Dopo una manciata di presenze in terra ravennate, la SPAL decide di accompagnarlo a distanza lungo il percorso di crescita che porta al salto in alto verso la Serie B. Nell'estate del 2019, infatti, viene girato in prestito al Chievo Verona dove si guadagna con forza e rapidità i galloni da titolare giocando 39 partite tra regular season e playoff.

Un anno di grande spessore che leva ogni dubbio all'interno dei vertici societari spallini: il ragazzo viene riportato alla casa madre e nelle due annate seguente diventa un perno del centrocampo estense, dove si distingue nelle veci di mediano di rottura, bravo in fase di interdizione e che fa del recupero palla il proprio credo.

Al termine della gara contro l'Inghilterra che ha segnato il suo debutto in Nazionale maggiore, Esposito si è espresso sull'ambiente azzurro ai microfoni di 'Rai Sport':

"Indossare questa maglia mi ha fatto provare qualcosa di speciale. Questo è un gruppo fantastico. Noi nuovi siamo stati accolti in maniera incredibile".