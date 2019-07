Dalla Serie B alla Champions: Okereke al Bruges, quasi fatta

Il giocatore dello Spezia è vicinissimo al team belga: alla squadra ligure dieci milioni per il trasferimento del 21enne.

Dieci goal e dodici assist nell'ultimo campionato di Serie B non sono passati inosservati e nelle ultime settimane David Okereke è finito nel mirino di diversi club esteri. Sopratutto in . Prima il , che giocherà i gironi di Champions, ed ora quel Bruges che ha praticamente chiuso l'affare.

Secondo Sky Sport, infatti, Bruges e sono vicinissimi a raggiungere l'accordo per Okereke, che potrà dunque partecipare alla partendo dal terzo turno preliminare, nella speranza di giocare i gironi al via a settembre.

Sulle tracce di Okereke anche il , ma la cifra proposta dal Bruges dovrebbe favorire il trasferimento in Belgio. Dieci milioni compresi bonus e possibili visite mediche già nella giornata di domani per il 21enne nigeriano in forza allo Spezia dal 2016.

Ex Lavagnese e , Okereke si è messo in mostra nell'ultima stagione di Serie B risultando tra i giocatori più importanti dello Spezia, riuscendo ad arrivare in doppia cifra sia negli assist, sia nelle realizzazioni. Duttile come prima punta o esterno destro, può essere un gran colpo di calciomercato.

Anche il aveva provato a seguire Okereke, così come il : il forte interesse belga per lui sembra però aver avuto la meglio ed a meno di novità dell'ultima ora, difenderà i colori del Bruges per le prossime stagioni.