Dalla Serie B alla Champions League? Augello e Okereke dello Spezia nel mirino del Genk

A un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, il Genk osserva Augello e Okereke: i due sono impegnati in Serie B con lo Spezia.

Passare direttamente dalla Serie B alla ? È quello che potrebbe accadere a Tommaso Augello e David Okereke, giocatori dello finiti nel mirino del . Attualmente al primo posto in campionato, i belgi sono infatti a un passo dalla conquista del titolo che significherebbe partecipazione alla massima coppa europea anche il prossimo anno.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Genk avrebbe già bloccato Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994. Dopo essersi diviso tra le esperienze al Cimiano e al Pontisola, Augello ha militato per tre anni nella Giana Erminio, prima del passaggio nell'estate del 2017 allo Spezia.

In Liguria il terzino è diventato uno dei pilastri del club, riuscendo a collezionare ben 32 presenze in questa stagione, impreziosite anche da 1 goal e 5 assist. Goal che sono invece la specialità della casa per David Okereke.

Attaccante classe '97, il giovane nigeriano ha infatti realizzato 10 reti e 12 assist in questa annata allo Spezia, riuscendo così a mantenere i liguri in corsa per i playoff di Serie B. Rientrato il giugno scorso da un prestito al , Okereke nello Spezia è cresciuto, dopo una breve esperienza nella Lavagnese.

L'obiettivo del Genk sarebbe quindi quello di portarli entrambi in la prossima estate, riuscendo così a rinforzare in un colpo solo difesa e attacco. Uno scenario che, se si dovesse concretizzare, potrebbe significare per i due calciatori un posto quasi assicurato nella prossima Champions League.