Dalla Serie A sfiorata al Cincinnati: Santiago Arias giocherà in MLS

Già vicino al Napoli, e cercato anche da Juve, Inter e Roma, il terzino colombiano va negli USA. Era senza squadra dopo l'addio all'Atletico Madrid.

Correva l'estate del 2018. Il Napoli era alla ricerca di un terzino destro che potesse alternarsi con Hysaj e aveva individuato in Santiago Arias il proprio obiettivo principale. Aveva provato a strapparlo al PSV, la sua squadra dell'epoca, ma senza successo. E alla fine si era dovuto arrendere: il colombiano era finito a giocare all'Atletico Madrid.

Nemmeno cinque anni più tardi, il mondo di Arias è più o meno andato a rotoli. L'ex terzino del Colchoneros, che nel corso degli anni è stato accostato anche alla Juventus, è andato a giocare in MLS: il Cincinnati lo ha annunciato ufficialmente come rinforzo per la nuova stagione, che negli Stati Uniti prenderà il via tra un paio di settimane.

Arias, trentunenne da un mese circa, arriva a Cincinnati a parametro zero. Perché sì, fino a giovedì era senza squadra: la scorsa estate aveva infatti lasciato definitivamente l'Atletico Madrid, che nella stagione 2021/22 l'aveva prestato al Granada, e da mesi si stava allenando da solo, in attesa di una chiamata. Che, alla fine, è arrivata.

Certo, del terzino che piaceva a mezza Europa è rimasta solo l'ombra. Napoli, Juventus, ma anche Inter, Roma e PSG: nel corso del tempo tutti hanno chiesto informazioni - più o meno concretamente - prima al PSV e poi all'Atletico Madrid, ma curiosamente la sua carriera recente si è sempre colorata di bianco e rosso. Con l'eccezione del Bayer Leverkusen, maglia indossata in prestito nel 2020/21.

A segnarne il definitivo declino è stato il tremendo infortunio rimediato nell'ottobre del 2020 in nazionale. Lui giocava con la Colombia, l'ex Udinese Darwin Machis con il Venezuela. Scontro, frattura del perone, quasi un anno di stop. E addio sogni di gloria. Anche se l'Atletico Madrid, in fondo, aveva già iniziato a scaricarlo.